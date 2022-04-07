中国驻英使馆：中国坚守“动态清零”对国际抗疫和全球经济稳定复苏贡献最大

中国驻英国大使馆说，中国的抗疫实践表明，14亿中国人坚守“动态清零”疫情防线是对国际抗疫和全球经济稳定复苏的最大贡献。

据中国驻英国大使馆官网周三（4月6日）消息，针对英国媒体称中国“动态清零”政策不可持续，在中国内地和香港近期疫情中溃败，将给全球经济带来供应链风险，中国驻英使馆发言人回应时指出，个别媒体歪曲“动态清零”含义，提出中国应该放松防控措施，选择“与病毒共存”，其抹黑中国、挑拨离间、制造恐慌、唱衰破坏之心昭然若揭。

发言人说，中国的动态清零不是要追求零感染，其目标恰恰是追求最低的社会成本，在最短的时间内控制住疫情，最大限度保障人民生命健康和正常生产生活秩序。中国的防控工作基本上都在一至两个最长潜伏期内快速处置、快速扑灭疫情。

发言人指出，2022年1月天津出现疫情时，采样过千万仅用时四个半小时，且封控区域精准到商户、单元。中国绝大多数地区、绝大多数民众生产生活正常，全国感染率和死亡率保持全球最低水平。

截至4月5日，全球冠病累计确诊病例4亿9205万例，确诊病例最多的美国有8183万例，英国2121万例；全球冠病累计死亡病例618万例，美国100万8000例，英国16万5000例。根据中国政府数据，中国确诊病例15万多例（15万7378例），死亡病例4638例。14亿多中国人民的生命安全和身体健康得到有力保障。

发言人称，2020年冠病疫情暴发以来，中国始终坚持人民至上、生命至上，把人民生命安全和身体健康放在第一位，确实付出了不小的成本。任何防控措施都会有一定的代价，但同保护人民生命安全和身体健康相比，这些代价都是值得的。

面对可否“与病毒共存”，是否可以放任、不作为、不担当的问题，中国政府的答案是明确的。正因为秉持以人民为中心的理念，从武汉到香港再到上海，中国政府始终拒绝躺平，而是动员起强大的国家力量，举全国之力，以最快速度、最强力度、最大覆盖面阻击疫情，这是中国制度优势的生动体现。

发言人说，中国统筹疫情防控与经济社会发展的措施是对全球产业链供应链安全稳定的维护和保障。中国是2020年全球唯一实现经济正增长的主要经济体。2021年中国国内生产总值突破110万亿元人民币（约23.5万亿新元），比2020年增长8.1%，增量即相当于排名世界第六位经济体的总量，人均GDP达到1万2500美元（下同，约1万7006新元），首次超过世界平均水平。

新增就业超过1200万人，居民消费价格指数同比仅上涨0.9%。2022年中国GDP增长目标定为5.5%左右，经济长期向好的基本面不会改变，将实施保链稳链工程，维护产业链供应链安全稳定。

中国也是全球120多个国家和经济体的第一大贸易伙伴，2021年中国货物贸易进出口规模首次突破6万亿美元，创历史最高纪录，实际使用外资规模超1700亿美元，2022年前两个月，中国实际使用外资同比增长37.9%。

以上数据表明，中国坚持精准防控、统筹疫情防控与经济社会发展的措施为维护全球产业链、供应链的稳定和安全做出重要贡献。

发言人强调，事实证明，“动态清零”做法符合中国国情，符合科学规律，路子是对的，效果是好的。中国的抗疫实践表明，14亿中国人坚守“动态清零”疫情防线是对国际抗疫和全球经济稳定复苏的最大贡献。