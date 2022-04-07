中国大陆外交部吁美立即取消佩洛西访台计划

中国大陆外交部警告美国，如果众议院议长佩洛西访台，这将严重冲击陆美关系的政治基础，中国大陆必将采取坚决有力措施，坚定捍卫国家主权和领土完整，并呼吁美国立即取消佩洛西访台计划。

据中国央视新闻报道，中国外交部发言人赵立坚今天（7日）在例行记者会上说：“如果佩洛西众议长访台，这将严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重损害中国主权和领土完整，严重冲击中美关系的政治基础，向‘台独’分裂势力发出严重错误信号。中方对此坚决反对，已向美方提出严正交涉。”

赵立坚呼吁美国恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，立即取消佩洛西访台计划，停止美台官方往来，以实际行动履行美国不支持台独的承诺。“如果美方一意孤行，中方必将采取坚决有力措施，坚定捍卫国家主权和领土完整，由此造成的一切后果必须完全由美方负责。”

赵立坚也强调，中国大陆坚决反对任何形式的美台官方往来。美国国会是美国政府的组成部分，理应严格遵守美国奉行的一个中国政策。

台湾《联合报》今天较早前引述消息人士报道，佩洛西星期天（10日）将率团访问台湾。

如果消息属实，这将是在任众议院议长时隔25年后再次访台。时任议长金里奇（Newt Gingrich）曾在1997年率团访台，并与时任总统李登辉会面。

另据路透社报道，佩洛西办公室和台湾政府并没证实佩洛西将访台。