汤家骅：应立法处理并梳理港人离叛思想

香港行政会议成员、资深律师汤家骅说，香港要正面社会各阶层存在离叛思想的问题，并呼吁港府立法处理，同时梳理离叛行为背后的强烈不满心态。

汤家骅今天（4月7日）在面簿发文称，过去几年香港酝酿着一股离叛心态。离叛的目标不只是香港、一国两制，而是整个国家。离叛者认为对追求西方民主制度的声音得不到回应，而只换来了强力镇压，因此感到愤怒，甚至怨恨。

他形容，离叛者不惜伤害他人、甚至亲人，也要反对、破坏一切。虽然他们占社会全体少数，但其数目仍不容忽视。

汤家骅说，香港若要真正落实一国两制，就不能淡化这些问题，不能空谈修补裂痕，空叫重新上路，不面对这股离心力量，视而不见。

他提到，要正确面对这股破坏力量，从根治着手，完善并严厉执行国家及公共安全法例。但他也认为，立法执法只能治标，未能治本，因此立法执法之同时，也须顾及如何疏理离叛行为背后的强烈不满心态。

汤家骅建议，新一届政府可效仿北欧设立“未来中心”，给予市民一个宣泄怨愤的公开渠道；在确保国家和公共安全得以保障下履行《基本法》下民主循序渐进的愿景。他认为，重新回顾八三一方案可能是一个合适的重设点，加强市民身分认同和归属感。

汤家骅认为，要聚焦于对话、沟通、谅解和尊重，建议官员与社会领袖多走入社群中，虚心聆听。不要忘记为人民服务所指的是所有人民，而非只是大多数人。只有令每个人感受到在这社会内大家不分你我，才能把离叛思想连根拔起。