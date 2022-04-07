柔宇科技否认全体员工放假三月

在断粮两年多、欠薪六个月后，昔日明星独角兽、柔性显示屏制造商柔宇科技又被爆出放假三个月消息。

据《时代周报》报道，对于柔宇科技公布员工清明节后继续放假安排，为期三个月的报道，柔宇科技回应，网传全员放假三个月是谣言，公司很多员工还在上班。

在柔性面板行业，柔宇科技以制造出全球首部商用可折叠手机而闻名，柔宇科技创始人兼CEO刘自鸿常以“天才少年”为外人道。刘自鸿17岁以江西省抚州市理科高考状元成绩考入清华大学电子工程系就读，26岁获美国斯坦福大学电子工程博士学位。

2012年，他回国创业成立柔宇科技。天眼查显示，柔宇科技成立后共获13轮融资，最近一次融资要追溯到2019年四季度。2020年，柔宇科技曾以60亿美元（81.65亿新元）的估值跻身《2020中国新经济独角兽200强榜单》。

但柔宇科技自身造血能力一直被外界所诟病，被指成立10年主要靠融资输血求存。

2020年年底，柔宇科技申请科创板IPO，招股书显示，连年亏损的柔宇科技在2017年至2020年上半年，营收合计只有5亿元，累计亏损却超过30亿元。两个月后，其上市计划搁浅。

2021年下半年开始，柔宇科技陆续传出拖欠员工工资消息。同时，据传该公司大批员工离职，有员工透露，2022年开年以来，柔宇科技OA系统里的人数不断减少，已经从1800人下降到700人。

4月7日，针对放假传闻、欠薪事件以及企业目前状况等问题，记者求证柔宇科技相关人士，一名相关负责人回复称：“已经有段时间没有去过公司，对最新情况不太了解，且没有得到领导授权，无法代表公司对外发声。”另一名内部人士则以“正在开会”为由匆匆挂断电话。

