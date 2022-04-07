台湾将启动新防疫模式 不追求清零

台湾今天（4月7日）宣布将启动“新台湾防疫模式”，不追求全面清零，但也不会放任病毒肆虐。

据台湾《自由时报》报道，台湾卫生福利部今天在行政院报告《冠病疫情现况与应处》，提出启动“新台湾防疫模式”，防疫将着重减灾以及民众与企业的自主应变力，透过积极防疫、稳健开放，兼顾经济发展和民众正常生活。

行政院今天也宣布通过卫福部的报告及提案。行政院发言人罗秉成主持院会后记者会时转述行政院长苏贞昌的话称，今年本土确诊2000多起病例中，仅5起中重症，99.7%以上皆是轻症或无症状，因此现阶段目标为重症求清零及防疫减灾，非追求全面清零，但也不会放任病毒肆虐。

苏贞昌要求指挥中心保存医疗量能、降低死亡与重症，持续让轻重症分流，让重症与高龄确诊者在医院收治，无症状、轻症患者则在集中检疫所与加强版防疫旅馆，并鼓励地方多开设加强型防疫旅馆，让社区的轻症确诊者尽可能在地收治。

他也提醒指挥中心持续提供诱因，鼓励民众接种第三剂疫苗。

日前台湾经济部公布2月出口值、外销订单，以及批发零售餐饮业营业额都创下历年来新高，苏贞昌说，民众可以有更大的信心，相信政府会强化防疫韧性，也会因应疫情发展，灵活调整防疫措施，确保社会体系稳健运作，让百工百业持续畅旺。

他表示，台湾要走向防疫新阶段，希望中央、地方，政府与民间一起努力，团结防疫，让台湾持续走向开放，经济发展、民众平安。

不过苏贞昌也提到，全球疫情仍严峻，清明连假人流南来北往频繁，未来一周仍需严密监测疫情趋势。

卫福部则在院会后发布新闻稿称，新台湾防疫模式当中，建立“自主应变力”尤为重要，例如民众需完成疫苗接种，落实佩戴口罩等防疫措施；企业机关则需成立防疫专责小组并置防疫长，一旦企业机关有个案出现时，须主动与卫生单位配合。

卫福部指出，自主应变力将与疫调追踪结合，透过建立确诊个案与接触者的自主应变机制，加速疫调并减少传播。