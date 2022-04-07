中国承诺加大货币政策支持 料最早下周降息

中国再次承诺会加大货币政策支持力度，市场为此预期最早可能会在下周降息或采取其他宽松措施。

据彭博社报道，周三（4月6日）召开的中国国务院常务会议指出，国内外环境复杂性不确定性“加剧”、有的“超出预期”，承诺会“适时”运用货币政策工具来提振经济。

中国这个第二大经济体正在应对迄今最严重的疫情，感染病例的激增促使金融和贸易中心上海采取了封控措施。乌克兰战争给全球经济前景蒙上阴影，威胁到中国5.5％左右的GDP增长目标。美联储预计今年还会多次加息以抗击通胀，这一激进的紧缩行动与中国形成鲜明对比。

中国国务院周三的声明没有明确提及将采取的具体行动，例如降低政策利率。但近期的经济数据表现不佳，政府最近几周多次表态要稳定经济。迄今接受彭博调查的五位经济学家中，有四位预计中国央行4月15日会将1年期政策贷款即中期借贷便利(MLF)利率下调五至10个基点。

麦格理经济学家胡伟俊认为，国务院的声明“意味着4月会进一步放松货币政策，降息“更多的是为了提振信心而不是信贷需求，我们预计降息主要是因为疲弱的经济需要尽快再次降息。”

胡伟俊预计，一年期MLF利率4月份将下调10个基点。

NatWest Group中国经济学家刘培乾说，虽然美联储加息引发了对外国投资外流和人民币走弱的担忧，但应该不会阻止中国央行放松政策。

她说：“中国的货币政策应主要侧重于国内挑战，而疫情封控措施令国内环境变得更加不利，因此，我认为仍有进一步降息的空间。”

中国央行可以使用其他工具来刺激流动性和经济增长，包括降低存款准备金率。然而，之前两次降准都是在国务院发出信号几天后央行才采取的行动，而鉴于国务院在周三的声明中没有提到这个工具，因此人们对其是否会立即调整存在疑虑。

中金公司的分析师表示，目前流动性充裕，因此短期内降准的可能性不大，但不能排除降息的可能性，这取决于疫情和经济的发展情况。

即使中国央行未来几个月下调存准率，大幅调整的空间也可能有限。经济学家指出，存准率已经处于较低的水平，应对结构性挑战的效力下降。

野村控股分析师陆挺等人在周四的研究报告中写道：“鉴于实施封控的城市越来越多，加之房地产行业形势不断恶化，即将采取的货币宽松政策可能影响会非常有限。”他们仍然认为，“未来几周”可能降准50个基点。

这些野村控股的经济学家们预计，2022年底前，一年期MLF、一年期和五年期LPR以及七天期逆回购利率都只会下调10个基点。

NatWest的刘培乾认为，决策者还可能加快出台其他措施，例如企业减税和地方政府债券发行。

刘培乾说：“信贷需求疲软，但约束不仅来自货币政策，降息或降准可能有助于促进放贷，但要想看到信贷需求更可持续的回升，我们预计还需要更多的财政宽松措施，以及房地产行业政策或防疫政策的重大调整。”