谭耀宗：将提名李家超参选 协助选举工作

香港政务司司长李家超昨天（6日）宣布辞职参加下一任特首选举，中国全国人大常委谭耀宗今天表示，支持李家超参选特首，并将提名他参选，协助其选举工作。

据香港《星岛日报》报道，谭耀宗今天表示，十分支持李家超参选，也会推介予其他选委。他认为李家超担任问责官员逾10年，有足够经验带领香港特区政府，并相信他会团结各阶层、做好防疫抗疫工作及改善民生等。

他称，李家超已经得到北京中央信任，是特首的合适人选，他会协助李家超的参选工作，包括提名事宜，有进一步工作会再交代。

被问到有意见认为李家超缺乏处理民生的工作经验时，谭耀宗说，不是所有人都熟悉所有事务，李家超在担任政务司长期间已经累积经验，相信他能够胜任，一定能够做好。

针对特首选举只有一个参选人会否影响选举公正性，谭耀宗称，目前特首的选举方式，无论有多少个候选人，特首都一样需要透过投票及选举产生，因此不认为会影响公正性。对于参与选举的人数，谭耀宗称由于选举报名期未过，他不清楚是否有其他人参选。

另据网媒“香港01”引述消息报道称，谭耀宗将担任李家超竞选办公室主任，副主任则由政制及大陆事务局前局长谭志源出任。

消息称，李家超今天委任了三名选举开支代理人，包括信和集团副主席黄永光、中国全国政协委员陈清霞及立法会前秘书长吴文华。

三人的授权书均由谭耀宗签署见证，而竞选办公室将设于湾仔的中环广场。三人也都是林郑月娥2017年参选特首时的竞选办成员。

李家超昨天宣布辞职，准备参选新一届行政长官选举。一般相信，下月初举行的特首选举很大可能只有李家超一人能够“入闸”，并且顺利当选，成为首名纪律部队出身的香港特首。

香港新一届特首选举的提名期至本月16日结束，并于5月8日投票。