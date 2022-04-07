台湾新增病例再写新高 陈时中：清零已不可能

在台湾总统蔡英文昨天（4月6日）宣布境内疫情将以“减灾”为防疫目标后，中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中今天（7日）指出未来一两个月确诊病例数会冲上高峰，并首次表态“清零已不可能，将一步步走向“与病毒共存”。

综合台湾《联合报》《自由时报》和中时新闻网等报道，台湾中央流行疫情指挥中心今天通报，新增531起确诊病例，其中382起为本土病例，写下单日新高，另有149起境外移入病例（78起为航班落地采检阳性），无新增死亡病例。

指挥中心说，今天新增的382起本土病例，为188起男性、194起女性，年龄介于未满5岁至80多岁，发病日介于今年3月29日至4月7日，其中包含165起为无症状感染。个案分布为新北市111起、台北市87起、高雄市59起、基隆市41起、桃园市28起、花莲县16起、嘉义县八起、新竹县七起、台南市及屏东县各五起、台中市四起、新竹市三起、金门县、宜兰县及云林县各两起、苗栗县及彰化县各一起。

从4月1日单日新增确诊病例破百，至今一周已破300个病例，引起台湾民众担忧将出现“指数型暴发”成长。也是卫福部长的陈时中说，参考韩国、新西兰和香港抗疫经验发现，确诊病例数大约在一至两个月之间到达高峰，此时对抗疫情要特别小心。

有家长团体认为指挥中心应说清楚防疫方向，是否要与病毒共存？陈时中说，没有什么要讲清楚的，现在清零是不可能，未来在形式上一步一步走，必然会与病毒共存，这段时间要努力控制疫情，希望不要突然暴发指数型成长，否则对社会造成太大的压力。

台大医院院长吴明贤说，台湾民众疫苗施打数据可看到完成接种两剂已达八成，接种第三剂的达到五成，假如大家共识已不再是全部清零，而是重症清零，应该要鼓励还没打第三剂的人出来接种。

吴明贤说，假如第三剂接种都到八成以上，即便不幸染疫也不用恐慌害怕。但没打第三剂，一下子暴发，会瘫痪医疗系统，香港就是因此死亡暴增导致医疗崩溃，要提醒民众死亡个案不是只有变异毒株奥密克戎罹病者，还有很多民众因疫情无法适当得到医疗处置而死亡。