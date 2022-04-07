上海回应“公积金中心关闭影响还贷”：可网上办理

针对网传上海公积金中心处于封闭状态影响还贷，当局回应称，已开辟多种在线业务处理管道，民众仍可网上办理相关事务。

据中国新闻网报道，近日，网传“因疫情影响上海公积金中心处于封闭状态，暂时无法完成3月公积金相关业务，目前无法预估具体开放时间，故正处于公积金贷款还款中的员工可能会受到该情况影响。公积金中心建议员工自行在相关还贷银行账户留足还款金额，以免自动扣款失败，导致还款逾期影响个人的征信信用”。

为此，上海辟谣平台今天（7日）发文回应称，上海公积金中心称，目前开辟了多种在线业务办理渠道。住房公积金汇补缴业务、单位开户、公积金账户转移及封存等多项业务，都提供网上办理渠道。

网传说法中出现“公积金还贷扣款失败”的情况，主要原因在于因疫情影响，部分单位未能及时汇缴公积金，将影响到4月份的公积金提取还贷，并非公积金线下网点关闭的关系。

上海公积金中心提醒，因单位未能及时汇缴公积金影响借款人及时还款的，办理提取还贷的借款人须于约定还款日前，存入（或保留）至少一个月的还款资金，同时建议借款人通过各商业银行网点、线上渠道存入足额资金用于还款。

据“上海发布”微信公众号消息，上海疫情持续严峻，昨天通报新增本土冠病确诊病例322例和无症状感染者1万9660例。