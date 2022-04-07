星展集团：台湾有望在夏天重新开放

台湾今天（7日）单日新增确诊数再创新高，让各界担忧疫情发展不乐观，但星展集团经济学家马铁英观察各国疫情发展状况后认为，台湾的疫苗加强剂覆盖率有望在5月底达到七成，并预计台湾有条件在今年夏天进一步重新开放。

据台湾《自由时报》报道，星展银行今天发布2022年第二季经济展望，该集团经济学家马铁英分享对台湾今年第二季经济前景看法。

马铁英说，虽然今年第一季以来陆续发生的乌俄危机、油价上涨、货币政策紧缩，以及全球奥密克戎疫情的蔓延，成为台湾经济复苏前景的不确定因素，但预估影响有限且可控。因此，星展集团仍将2022年台湾生产总值（GDP）成长预测，从先前的 2.8% 调升至3.8%，消费者物价指数（CPI）通膨预测也从1.3%提高至2.3%。

星展集团预估，乌克兰危机将推升台湾的通膨，虽然俄罗斯与乌克兰均不是台湾的主要出口目的地，但原油价格走高，将使高度依赖化石燃料进口的台湾，通膨进一步升高。不过，虽然乌克兰危机可能会使全球市场芯片短缺问题加剧，但对半导体供应链的短期影响也相对有限。

此外，马铁英认为，油价上涨应不至于使台湾经济陷入停滞性通膨。星展集团预估，国际油价每上涨10美元（13.61新元），台湾人民收入将损失大约0.4个百分点。国际油价每上涨10%，CPI通膨将上升大约0.2个百分点。

对于近期再度升温的疫情发展，星展集团预估对台湾经济的冲击有限。

马铁英分析，台湾接种加强剂疫苗人口比例目前已达50%，与1月份奥密克戎开始向亚洲传播时，新加坡和韩国的接种水准相似。对照新加坡和韩国的经验，感染病例虽然会急剧增加，但不至于对医疗系统造成严重压力。因应疫情，政府可能重新启动限制措施，但不至于采取封锁策略；消费支出可能下降一至两个月，但重要产业的贸易和供应链，不会受到影响。

因此，星展集团建议，台湾应更加全面的提升疫苗保护，以目前接种速度推算，台湾的疫苗加强剂覆盖率可望在5月底达到70%。如此一来，台湾应有条件在今年夏天进一步重新开放，使台湾维持平稳的经济成长。