香港优化新一轮保就业计划 料约174万人受惠

香港特首官林郑月娥今天（4月7日）宣布优化2022年保就业计划，预计受惠人数将由约130万增至174万，涉及开支将由约310亿元港元（下同，约53.8亿新元）增至约390亿港元，若加入应急款项，总承担额约430亿港元。

据中新社报道，林郑月娥今天在港府总部举行的抗疫记者会上，宣布上述内容。

她介绍，2022年保就业计划将不设合资格雇员月薪上限，亦会容许相关企业为最多1000名员工申请津贴。另外，容许部分企业由“剔除名单”变为“受限名单”，雇主可申请最多100名雇员，并回应业界意见细化受限行业，如建造业等。

她指出，原本不符合申请资格的兼职员工及散工，雇主可以为雇员申请一半津贴额，即最多4000港元。自雇人士或有香港的强制性公积金户口的65岁以上雇员，亦将获得优惠。

另外，香港政策创新与统筹办事处总监何珮玲在同场记者会上透露，截至本月6日，临时失业支援计划收到超过36万份申请，计划代理人已完成检视首批申请，合资格人士约六万。港府会在本月12日起的一个星期内，陆续将资助转账至合资格人士的银行户口。

香港劳工及福利局局长罗致光在记者会上指出，近日有工会收到会员求助，表示有雇主没有因雇员接受检疫或隔离给予有薪病假。他提醒，如雇员因确诊须接受隔离或检疫，雇主应按照有关条例给予法定雇员应得的病假，否则可能因违例而被检控。