中国外汇局称人民币资产仍具良好配置价值

中国国家外汇管理局说，跨境证券投资短期波动，不代表外资投资中国资本市场的长期趋势逆转。证券投资项下跨境资金波动在正常、可控范围内；人民币币值基本稳定，人民币资产具有良好配置价值。

据财新网报道，Wind数据显示，3月港股通北向通净流出资金450.83亿元（人民币，下同，96.41亿新元）；从每日数据看，3月有16天是净流出，其中有三天的当日净流出超过100亿元。此外，摩根大通研报测算称，3月的第三周，境外投资者共减持合计11亿美元的中国债券。因此，市场有观点认为，境外机构正在撤出中国资本市场。

不过，中国国家外汇局相关部门负责人说，近期受外部环境变化影响，外资投资境内股票和债券波动有所加大，是复杂国际经济金融形势下的正常表现。证券投资项下跨境资金波动在正常、可控范围内。

最新数据显示，截至2022年2月末，外资持有中国境内债券和股票市值合计1.25万亿美元。外汇局负责人说，与存量相比，外资减持境内股、债市场规模相对有限，对人民币汇率及跨境资本流动形势的影响总体可控。

负责人还指出，从整体看，当前中国跨境资金流动保持合理均衡，外汇市场运行总体平稳，境内外汇供求基本平衡，3月结售汇顺差较2月有所扩大。

从未来趋势看，负责人说，外资投资人民币资产仍会以增配为主，这取决于三个因素：首先，中国经济运行将保持在合理区间，金融市场开放稳步推进，人民币币值基本稳定；其次，人民币资产在全球范围内拥有比较独立的资产收益表现，有助于境外投资者分散风险；再次，当前中国债市和股市中外资占比仅为3%至5%左右，外资增配仍有较大潜力。

国际金融协会(IIF)上月底曾说，在俄罗斯入侵乌克兰之后，俄罗斯资产为国际投资界所鄙弃，这可能是有“前所未见”的资金流出中国的背后原因。