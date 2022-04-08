王毅批佩洛西据报将访台 指美踩踏“一个中国”红线

中国外长王毅昨天（7日）与法国总统外事顾问博纳通电话时，批评美国众议院议长佩洛西据报将访问台湾，并指美国在台湾问题上公然踩踏“一个中国”红线。

中国外交部官网公布，王毅说，当前国际局势动荡加剧，美国在乌克兰问题上强调尊重一国主权和领土完整，但在台湾问题上却公然踩踏“一个中国”红线，这是赤裸裸的双重标准。

王毅指美国国会众院议长作为一国政要，如明知故犯窜访台湾，将是对中国主权的恶意挑衅，对中国内政的粗暴干涉，将对外发出极其危险的政治信号。如果美国一意孤行，中国必将作出坚决反应，一切后果由美国承担。

在乌克兰危机上，王毅也说，中国期待尽早停火止战，恢复和平，并在以自己的方式为此作出不懈努力。中国也认为，各方都应为推进和谈营造必要环境和条件，都要做劝和促谈的助推器，而不是煽风点火的鼓风机。不能一边高呼停火止战，一边又不断运送大量先进武器装备，引发战事进一步升级；不能一边声称支持对话和谈，一边又无底线实施单边制裁，刺激矛盾进一步激化。

他认为，乌克兰问题归根到底是源于欧洲安全失衡，必须本着安全不可分割原则，重新构建均衡有效可持续的欧洲安全框架，这样才能真正实现欧洲的长治久安。

王毅也说，中国支持法国坚持欧洲战略自主，把欧洲的命运掌握在欧洲人自己手中。赞赏法国不认同集团政治逻辑，同时中国认为也不应允许冷战思维回潮。

中国外交部公布，双方对乌克兰危机外溢负面影响深感担忧。博纳介绍了法国关于应对全球粮食安全危机的倡议，并说希望加强双方在二十国集团、联合国粮农组织等多边机制中的协调。王毅说，国际社会应形成合力，发出一致声音，共同应对全球粮食短缺以及可能由此造成的人道危机。

博纳也强调，法国一贯坚持独立自主的外交政策，不会陷入集团政治的逻辑。法国一贯致力于创造和维持和平，正在围绕乌克兰实现中立、获得安全担保等重大问题，同包括俄罗斯在内的各方开展沟通。法国高度重视中国对当前形势的看法，愿同中国共同努力，推动和谈、实现停火、化解危机。