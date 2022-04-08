2200万桶俄罗斯、伊朗和委内瑞拉石油在中国沿海积压

大宗商品数据和分析提供商Kpler称，随着冠病疫情冲击中国的石油需求，并引起物流问题，装载着2200万桶俄罗斯、伊朗和委内瑞拉石油的油轮正在中国沿海积压。

据彭博社报道，过去几年，中国是受到制裁的伊朗和委内瑞拉原油鲜有的买家之一。作为全球最大原油进口国的中国也仍然在进口俄乌战争爆发以来被许多买家避之不及的俄罗斯原油。

现在，这些低价原油的交易因为中国不断恶化的疫情而受到影响，船只卸载等候时间持续延长。Kpler驻新加坡的资深石油分析师Jane Xie估计，4月份的需求量将减少至少45万桶/天，主要是由于汽油和航空燃油消费量下降。

她指出，目前中国的防疫措施对交通运输，进而对石油需求产生重大影响。同时还存在物流瓶颈。

彭博社的报道指出，中国的独立炼厂通常是这些品级原油的主要买家，部分原因是定价较低，且靠近俄罗斯的东部港口，但是在疫情复发后，它们受到了市场大幅波动的严重冲击。炼油利润率的萎缩迫使它们降低开工率，甚至转售部分原油。

Kpler称，与当前形势相比，年初在中国沿海积压的俄罗斯、伊朗和委内瑞拉原油规模大约在1000万桶左右。彭博根据官方数据计算显示，本轮疫情爆发前，中国1月和2月的表观石油需求平均在1370万桶/天左右。

Kpler称，中国港口船舶平均等候时间从3月28日起一周的4.46天增加到了5.85天。对于可容纳高达100万桶原油的苏伊士型油轮来说，等候时间已从4.46天飙升到了15天。