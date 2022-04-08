上海辟谣武警将接管社区

对于“武警将接管上海社区”的网络传言，上海辟谣平台今天（8日）凌晨辟谣。

《解放日报》旗下的“上海网络辟谣”微信公众号称，有传言称上海将要开始军事化管理，并声称有武警部队接到通知，“所有小区安排两人站岗，杜绝一切进出”。上海辟谣平台向权威部门询问获悉，此传言为不实消息，并呼吁市民勿传谣，勿信谣。

与此同时，上海市互联网信息办公室也在旗下“网信上海”微信公众号上宣布，进一步查处网络圈群造谣行为，处理恶意传播谣言的群组。

上海网信办说，连日来接到许多市民反映，在社交媒体特别是微信圈群中，有人大肆制造、发布、传播有关疫情防控工作的谣言和不实信息，希望管理部门严肃处理。办公室为此发布《关于进一步查处网络圈群造谣行为的公告》。

上海网信办说：“当前我市疫情防控形势严峻复杂，守护人民生命健康、守护城市安全运行已经到了重要关头。”

办公室提醒社交媒体群组的群主、群组成员，在网络上的任何行为都应遵纪守法，当前形势下尤其要防止传播各类谣言和不实信息、散布恐慌情绪，更不得编造谣言、惹是生非、哗众取宠。他们强调，互联网不是法外之地，更不应是谣言散布的温床。

上海网信办说，他们将继续根据群众举报和网络巡查，及时对各类谣言进行辟谣澄清，并联合公安等部门对谣言制造者、蓄意传播谣言者一追到底、依法惩处。同时，对于一些恶意传播谣言的群组也将依法作出处理。

上海网信办也呼吁市民增强辨别网络谣言能力，主动拒绝传播谣言，共同维护健康有序清朗的网络空间，并正告谣言制造者,“手指动一动，圈群造谣言”的行为违法违规，必将受到法律惩处。