李开复：美中关系存在“希望的迹象”

风险投资人李开复表示，美中关系存在“希望的迹象”，特别是在医疗保健和人工智能等深度技术方面。

据彭博社报道，位于北京的创新工场的董事长兼首席执行官李开复周四在纽约举行的彭博财富峰会(Bloomberg Wealth Summit)上说：“深度技术是中国致力发展的领域，现在是机会之窗。”

他说，中国资本市场对美国投资者是敞开的。他的风险投资公司能够投资几乎所有的中国公司，而且他认为北京希望许多中国公司在美国上市。

政府对民营企业的打压去年导致市值蒸发了1.5万亿美元（2.04万亿新元）之后，中国正寻求消解投资者疑虑，使其相信风险投资在科技行业仍能发挥作用。此举为入选政府项目的新一代初创企业打开了一扇大门，该项目旨在培育可以与硅谷竞争的科技行业。

他说，人工智能和机器人技术在中国工厂的运用越来越多。政府有意帮助支持这些领域以及半导体行业。

他说：“风投的资金流向是人工智能、半导体和药物研发，我们大半时间都花在这些领域。”

他还说，疫情，尤其是上海最新爆发的疫情推动了两国之间的合作。

曾担任谷歌高管的李开复说：“这不是（知识产权），这是在挽救生命。我有点乐观地认为，一旦发明了一种新药，那将是不分国界的，一种新的治疗方法将是跨境的。”

在周四财富峰会早些时候的会议中，Ares Management Corp.首席执行官阿鲁盖蒂（Michael Arougheti）表示，他在中国不良资产中看到了机会。

阿鲁盖蒂说：“比如，我现在所看到的风险调整后回报最高的投资之一是，亚太和中国的不良资产。”