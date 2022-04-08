美企中国籍前员工因经济间谍罪判监29个月

美国农业生物科技巨头孟山都（Monsanto）的一名中国籍前员工，因犯下经济间谍罪被判刑29个月。

据美国司法部官网当地时间周四（4月7日）发布的声明，现年44岁的中国公民向海涛曾在2008年至2017年间受雇于孟山都公司及旗下的气候公司（Climate Corporation）。

他今年1月在密苏里州东区法庭上承认为中国政府窃取前雇主的商业秘密（孟山都研发可帮助农夫提高农业产量的农业软件），犯下经济间谍罪。

声明说，除被判监29个月外，向海涛也将被罚款15万美元（约20万4298新元），以及在获释后面对监督守行三年。

美国司法部国安局助理总检察长奥尔森在声明中说：“向海涛串谋窃取重要商业机密，让自己和中华人民共和国取得不公平的优势。经济间谍罪是对美国竞争优势构成威胁的严重罪行，国安局致力对任何窃取商业机密令外国政府受益者究责。”

声明指，美国联邦调查员2017年6月在向海涛准备登机飞往中国前，从他身上搜出由孟山都及其子公司开发属知识产权的演算法。他获准回国，但在2019年11月返回美国后被捕。

向海涛2016年8月获得中国科学院职位，从2017年6月起开始在中科院南京土壤研究所担任研究员。据土壤与农业可持续发展国家重点实验室官网，向海涛从南京林业大学获得本科与硕士学位，2008在美国伊利诺伊大学香槟分校获工学博士学位。