少林寺进军房地产？相关方：正常商业行为

中国河南郑州郑东新区一宗商业用地以4.52亿元（人民币，0.97亿新元）出让，网传大股东是少林寺。对此，事件相关方称，该消息不实，少林寺并未直接投资。

据中国央视财经报道，挂牌出让结果显示：获得地块的是河南铁嵩数字科技有限公司。记者查阅工商登记信息发现：该公司有两个股东：持股51%的股东为河南铁投综合开发有限公司，该公司是河南省铁路建设投资集团有限公司的全资子公司。

另一家占股49%的股东为河南沅翰实业有限公司，其70%的股份是由河南少林无形资产管理有限公司持有，而河南少林无形资产管理有限公司正是少林寺进行商业化开发的主要平台。

河南省铁路建设投资集团有限公司的马建峰说，这件事自媒体报了，它不属实。因为它是两个企业合资的投资行为，也不是少林寺直接投资，就是两个公司正常的商业行为，仅此而已。

记者注意到：该地块总建筑面积近3.82万平方米，位于郑州市郑东新区育翔路南侧、龙湖内环东路西侧，毗邻郑州市的北龙湖。周边大多是商业办公写字楼及住宅小区。根据规划，该地块定位为文化产业类项目，主要包括文艺演艺、文化展览、文化创意产业办公、酒店及服务型公寓等业态。

郑州市郑东新区管委会在土地出让前明确要求：获得该宗地块的企业必须签订相应的合同及承诺书，引入相关产业，否则按违约处理。