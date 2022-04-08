香港四大地产商表态支持李家超

李家超宣布参选下届香港特首后，香港商界核心的四大地产商长江、恒地、新地以及新世界齐表态支持。

据路透社报道，长江集团主席李泽钜说，将提名李家超参与行政长官选举，并指新一任特首要以香港的安定繁荣为目标，有安定的社会才能有繁荣的发展，在此前提下，李家超是出任下届特首的合适人选。

长江集团创办人为富豪李嘉诚，他稍早在胡润全球房地产企业家榜中“登顶”。长江集团旗下主要上市公司为长实和长和，现由李嘉诚长子李泽钜担大旗。

恒基地产主席李家诚说，相信李家超是领导特区政府的适当人选，深信以李家超逾40年的公共服务经验，有能力带领特区政府与社会各界，振兴经济，改善民生，带领香港发展走上新的台阶。

全国政协委员、新鸿基地产主席兼董事总经理郭炳联说，深信李家超有能力为香港未来谋福祉，进一步带领香港融入国家发展大局，踏入“由治及兴”的新征程，推进一国两制实践行稳致远。

新世界发展行政总裁郑志刚称，支持李家超参选行政长官，并指李家超在关键时刻，不畏艰难，果断硬朗，协助顺利落实香港国安法和完善选举制度，让香港社会由乱入治，开创新的稳定局面。

现在距离5月8日的特首选举投票日仅一个月时间，正在休假等待中央政府批准其请辞的李家超已马不停蹄，首先筹备成立竞选办公室。他昨天（7日）早上到湾仔中环广场逗留至傍晚才乘车离开。

中国全国人大常委谭耀宗今早在电台节目没有否认担任李家超的竞选办一职，但表示，“还是等待李先生公开宣布较合适，相信他很快会宣布”。谭耀宗昨天现身中环广场会时，已明言会提名李家超参选并协助竞选工作，并透露李家超初步选定中环广场为竞选办公室。

李家超的竞选班底还包揽了前政制及内地事务局局长谭志源担任竞选办副主任，三名选举开支代理人分别是港区全国政协委员陈清霞、信和集团副主席黄永光及立法会前秘书长吴文华，三人同为林郑月娥2017年特首竞选办助选团。

香港第六届行政长官选举提名期上周日（3日）开始，中联办于周三约见部分选举委员会委员，有选委被告知李家超将是特首选举唯一候选人。