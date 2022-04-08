美大学教授隐瞒与中国政府联系被定罪

美国堪萨斯大学前教授冯涛因隐瞒与中国政府有联系，当地时间周四（4月7日）被联邦陪审团定罪。

根据美国司法部7日发布的声明，美国堪萨斯大学前教授冯涛（Feng Tao aka Franklin Tao）在校内开展美国政府资助研究计划的同时，还刻意隐瞒受雇于隶属中国政府的大学，被指三项电汇欺诈和一项虚假陈述罪成。

声明说，50岁的冯涛将因电汇欺诈罪面对20年监禁和高达25万美元（下同，约34万新元）罚款，研究计划下每项欺诈罪最高刑罚为10年监禁和25万美元罚款。

根据声明，冯涛是美国堪萨斯大学的全职教授，2018年接受中国福州大学聘书，担任长江学者特聘教授。根据职务规定，他必须是福州大学的全职员工。

冯涛在与福州大学达成协议前，未向美国堪萨斯大学请示，也没通知堪萨斯大学有关聘任，并撒谎隐瞒受聘事宜。2018年12月，被告人冯涛搬回中国在福州大学担任全职教授，同时向堪萨斯大学管理层谎称他人在欧洲。

作为堪萨斯大学教员，冯涛在堪萨斯大学和美国两个政府机构能源部和全国科学基金会合作的计划下开展研究工作。冯涛令堪萨斯大学向美能源部和全国科学基金会申请拨出数以万计研究款项，并在签署联邦政府和堪萨斯大学条规电子文件时，重申自己明白文件内容，以及作出所需披露。

另据路透社报道，冯涛是美国司法部“中国倡议行动”计划下20多名被控的学者之一，该计划由前总统特朗普推动，应对怀疑为中国政府从事经济间谍和窃取研究成果活动。

冯涛否认有罪，他的代表律师泽登博格在声明中说，美国地方法院法官罗伯逊说，她在美政府提供的证据中发现有“显著的问题”，因此他将针对审后判决提出质疑。泽登博格说：“我们对陪审团的判决深感失望，我们相信所提呈的证据站不住脚。”

公开资料显示，冯涛出生于中国，20多年前移居美国，之后在堪萨斯定居。2014年，他加入堪萨斯大学化学系，参与再生能源环保研究计划，2018年被美国司法部指受聘于中国福州大学。