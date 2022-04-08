长春市卫健委副主任等14人防疫不力被处理 当中两人被免职

长春市卫健委副主任姜洪波等14人因防疫履职不力被处理，当中有两人被免职。

据人民日报客户端报道，长春市纪委监委日前对八起在疫情防控工作中履职不力、违规违纪典型问题进行公开通报。

长春市卫健委副主任姜洪波和医政医管处副处长孙磊，3月22日在转运39名确诊阳性感染者入院履职不力，致使其中29人无法及时入院收治，在方舱医院外长时间等候，造成不良影响。姜洪波、孙磊因解决问题不及时受到诫勉处理。

长春急救中心工作人员田清现场处置不当、调度科值班班长翟秀红指挥调度不力，受记过、警告处分。长春急救中心主任张瑞忠负有领导责任，受到诫勉处理。

净月开发区德容街道党工委原书记刘立东对疫情防控形势严峻性复杂性认识不足，在全员核酸检测工作中统筹协调、督促推动不力，“应检尽检”部署要求没得到有效落实，对群众诉求重视不够，处置不及时，造成不良影响。刘立东因此被免去职务，受到党内警告处分。

汽开区政数局原副局长施宇光被派到某社区疫情防控办公室负责日常工作，其间连续两天在社区工作不到一个小时便回家休息，致使疫情防控相关工作未能有效开展，工作滞后。施宇光因此被免去职务，受到党内警告处分。

宽城区群英街道办事处长盛社区副书记李丹4月1日不服从群英街道党工委安排，拒绝前往北站社区做疫情防控支援工作，造成不良影响，受到党内警告处分。

九台区教育局教育督学王福贵、德体卫艺科科长姚宏对疫情防控形势严峻性复杂性认识不足，研判不准，未能提出有效的防范和管控意见，致使九台区第一中学发生疫情传播。王福贵受到政务记过处分，姚宏受到政务警告处分。

九台区第一中学发现教职工初筛阳性后，李明作为分管学校疫情防控工作的副校长，朱长明作为分管高三年级疫情防控工作的副校长，未能及时做好人员管控、隔离等工作，导致校园疫情传播，造成不良影响。李明受到政务记大过处分，朱长明受到政务记过处分。

3月10日，怀德镇农林村全员核酸检测完成后，公主岭市怀德镇农林村党支部书记、村委会主任魏庆范违规组织怀德镇司法所副所长王占波及村班子成员、志愿者等19人到饭店聚餐饮酒，违反疫情防控工作纪律。魏庆范、王占波分别受到党内严重警告处分。

3月18日，榆树市大岭镇中心小学校教师魏云川在未携带通行卡情况下擅离小区，社区工作人员对其进行劝阻，魏云川非但不听劝阻反而辱骂社区工作人员，违反疫情防控管理规定，造成不良影响，受到记过处分。