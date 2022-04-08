中国3月末外储规模创一年新低

中国3月末外汇储备环比再降258亿美元（351.77亿新元）至31878亿美元创去年3月以来新低，今年前三月已累计减少622亿美元。3月美联储正式开启加息进程，而且后续可能连续大幅升息，美元指数已升向100大关；短期估值效应料仍会拖累中国外储规模，同时中美利差继续收窄压力亦可能加剧资金流出风险。

据路透社报道，EIKON终端数据显示，3月美元指数劲升1.66%，而欧元、英镑兑美元分别贬值1.37%及2.13%，另外日元兑美元亦贬5.48%。同时资产价格变动也对外储估值也有一定影响，其中当月10年期美债收益率大涨52基点(BP)。

路透据此测算，3月汇率波动可能带来约220亿美元的负向估值效应，因资本暂时外流导致的减少规模约为38亿美元；上月外储因资本暂时外流导致的减少规模约为58亿美元。

近期多位美联储官员发表鹰派言论，市场对美联储未来或多次大幅升息预期不断升温，3月政策会议纪要亦显示缩表前景；而中国经济受国内疫情反弹影响下行压力加剧，货币政策宽松箭在弦上，中美利差料加速收窄，短期资金流出风险可能加大。

法国外贸银行（Natixis）最新观点即指出，鉴于近期中国副总理刘鹤发表讲话后中国债券和股票的息差收窄且前景仍不明朗，短期内可能会继续看到中国证券投资的资本净流出。

3月中国股市一度出现重挫，外资流出幅度更是逼近两年前全球金融大动荡时期的纪录高水位。国际金融协会(IIF)上月底曾表示，在俄罗斯入侵乌克兰之后，俄罗斯资产为国际投资界所鄙弃，这可能是有“前所未见”的资金流出中国的背后原因。

不过外管局有关部门负责人今日对财新表示，跨境证券投资短期波动，不代表外资投资中国资本市场的长期趋势逆转；证券投资项下跨境资金波动在正常、可控范围内；人民币币值基本稳定，人民币资产具有良好配置价值；从未来趋势看，外资投资人民币资产仍会以增配为主。

外管局副局长王春英也在答记者问中称，3月中国跨境资金流入总体回升，外汇市场供求延续基本平衡。同时，中国经济韧性强、长期向好的基本面不会改变，将支撑外汇储备规模保持总体稳定。

央行网站刊登数据详情并显示，3月末官方储备资产中黄金储备1216亿美元，2月末为1196.40亿美元。以盎司计，3月末黄金储备6264万盎司，为连续31个月保持不变。

而以SDR计值的3月外汇储备为23061亿SDR，较上月增加20亿SDR，今年则累计减少161亿SDR。

中国央行自2016年4月1日起，除按美元公布官方储备资产外，增加以国际货币基金组织(IMF)特别提款权（SDR）公布相关数据，折算汇率来源于IMF网站。

