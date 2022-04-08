蔡英文和苏贞昌悼念彭明敏辞世

台湾前总统府资政彭明敏今天（4月8日）清晨辞世，享耆寿98岁。总统府发言人张惇涵说，总统蔡英文闻讯后至感哀恸不舍。

据中时新闻网报道，总统府发言人张惇涵说，总统蔡英文深挚感念彭教授对她的叮嘱，以及毕生为台湾民主化的贡献。彭教授的人格与信念，启蒙了一个又一个世代的人们，坚定守护台湾的主权尊严与民主自由。

张惇涵说，彭教授不仅在法学界的国际学术地位崇隆，也是台湾民主自由的运动先驱，更是始终贯彻理念的政治家。早年因《台湾自救运动宣言》遭禁锢，至被迫流亡海外而成立“台湾人公共事务协会”，到1996年投身史上第一次总统直选，乃至2000年第一次政党轮替后出任总统府资政。彭教授的流离半生，和终其一生对台湾民主自由的追求，不只见证了台湾的民主历程，他的每一步，都是为台湾的民主写下历史。

张惇涵还说，总统蔡英文盼望彭教授的家属节哀保重。虽然哲人已远，但彭教授毕生对民主自由的坚持，对台湾的热爱，相信将被世世代代的台湾人传承下去，为民主自由、为更好的台湾继续打拼。

台湾行政院长苏贞昌说，去年二二八当天，他还亲自去看彭明敏，当时还很健谈，两人还约好再相聚，但如今天人永隔，相信台湾人会感念这个非常伟大的人格者、奋斗者，后来者会继续追随他的脚步，让台湾能够有最好的将来，让人民能够在世界安全。

苏贞昌今天赴立法院备询前说，彭教授是国际知名学者，台大政治系的主任，在当时的威权政府还能担任中华民国驻联合国代表团顾问，功成名就，政府对他礼遇有加，如果是为了自身，他其实可以享尽荣华富贵，却在那个威权时代，勇敢地描绘台湾困境，点出台湾应走的前途，发表台湾人自救宣言，得罪当局被重判。

苏贞昌说，彭明敏不忧不惧，毕生坚持自己，让后来者有学习的榜样，他一辈子爱台湾、为台湾，不但在台湾努力，更在国际发声，非常令人敬重。