蒋万安建议中正纪念堂更名台湾建设纪念馆

台湾中正纪念堂转型争议不断，国民党立委蒋万安今天（8日）建议中正纪念堂转型为“台湾建设纪念馆”，从纪念特定领导者变为纪念过去70年来所有为这片土地付出与努力的台湾人民。

据台湾《联合报》报道，蒋万安说，过去两位蒋总统在保卫中华民国，推动台湾发展的历史轨迹上，有不可抹灭贡献，肩负起建设、壮大、保卫台湾的使命，未来应要用更高的视野、未来性的观点看待中正纪念堂的历史定位，应朝向台湾建设纪念馆升级转型。

蒋万安说，过去这70年，不只是政府领导人，而是来自各个族群、每个民众，像是近百万用血汗建设台湾的荣民，在经济起飞时代日夜在加工厂加班的女工，或是在农业、文化上为这片土地默默付出、奠下基础的无名英雄，都应该要纪念。

蒋万安认为，今天台湾所拥有的经济成绩、民主成果，绝对不是任何个人、“一个家族”创造，而是多个族群、多个世代共同努力付出，才有今天的果实，应以台湾建设纪念馆来纪念、彰显他们对这片土地贡献，正视这70年来的正向力量。

蒋万安批评，任何党派、组织都不应试着用中正纪念堂园区议题，来操作扩大社会的仇恨与对立，而应正视过去70年，为这片土地的付出、正向力量；也只有正视过去这段时间，大家放眼未来、携手向前，才能迎接新的世代。

至于台湾建设纪念馆是否将放入未来竞选台北市长政见，蒋万安说，这是目前他觉得的一个可行方向，具有未来性的高度，感念、纪念、彰显，过去70年所有多元族群、世代，为这片土地努力奉献付出，让台湾今天有这样的成果、成绩。

因中正纪念堂由文化部主管，台湾建设纪念馆主张必须经中央政府同意。蒋万安说，大家必须好好讨论、做好沟通。