中国开展互联网公司算法综合治理

中国开展互联网信息服务算法综合治理，要求企业组织自查自纠，梳理算法应用情况，深入开展算法安全能力评估，消除算法安全隐患。

据中国网信网报道，为加强互联网信息服务算法综合治理，促进互联网信息服务健康有序发展，中央网信办牵头开展“清朗·2022年算法综合治理”专项行动。

工作目标是排查整改互联网企业平台算法安全问题，评估算法安全能力，重点检查具有较强舆论属性或社会动员能力的大型网站、平台及产品，督促企业利用算法加大正能量传播、处置违法和不良信息、整治算法滥用乱象、积极开展算法备案，推动算法综合治理工作的常态化和规范化。

此次专项行动开展时间为即日起至2022年12月初，要求企业组织自查自纠，梳理算法应用情况，深入开展算法安全能力评估，积极采取有效措施，整改算法应用问题，消除算法安全隐患，维护网民合法权益。

中央网信办还会牵头会同有关部门和各地网信部门组成联合检查组，对部分互联网企业开展现场检查，各地网信部门可结合当地实际自行对属地其他企业开展检查，重点检查企业算法合规情况和算法安全能力。

网信办还将向企业宣传解读《互联网信息服务算法推荐管理规定》(以下简称《管理规定》)中互联网信息服务算法备案的总体原则、备案范围、填报要求和咨询途径等，督促企业尽快完成算法应用情况梳理，并及时开展算法备案信息填报工作。

网信办将对检查中发现的措施不健全、执行不到位、效果不理想等问题，向企业及时反馈并督促限期整改，对存在违法违规行为的企业，将依据《管理规定》严肃问责处罚、责令改正。