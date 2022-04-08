马化腾薪酬减少25% 腾讯另两位高管各赚2亿美元

腾讯控股大砍创始人马化腾2021年薪酬之际，两名未具名的高管各自领到超过2亿美元（2.73亿新元）的薪酬。在北京整顿私营部门下，腾讯控股的股票去年大跌。

据彭博社报道，该公司在其年度报告中介绍，去年薪酬最高的两名员工不在董事或最高阶主管之列。其中一人赚了大约15.99亿港元（2.78亿新元），另一人的薪酬约为15.89亿港元。这将使他们跻身全美20位最高薪高管的排行榜内，特斯拉创始人马斯克和苹果公司首席执行官蒂姆·库克在这份名单中名列前茅。

该公司没有透露这两名高管的姓名。腾讯最杰出的人才包括被誉为微信之父的张小龙，以及游戏业务负责人任宇昕。

该公司首席执行官马化腾去年薪酬为4410万元人民币（945.04万新元）。据彭博亿万富翁指数，马化腾持有公司超过7%的股份，净资产约为390亿美元。根据公司年度报告，总裁刘炽平薪酬总额按年减少24%，为3.23亿元人民币，其中奖金减少32%至2300万元人民币。

腾讯是去年受到中国监管机构整顿的科技巨头之一。北京限制了儿童上网玩游戏的时间，并对在线教育实施了新的限制，这两者都对腾讯的运营至关重要。

腾讯股价在2021年下跌了19%，竞争对手阿里巴巴股价重挫49%。截至周四为止，腾讯股价在2022年下跌了16%。

