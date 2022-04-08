黄介正：朱立伦访美将说明蓝绿“维持现状”之别

国民党主席朱立伦规划5月访美，将陪同朱立伦随行的国民党驻美代表黄介正说，届时将向美方说明国民党与民进党在两岸关系“维持现状”上的差别。

综合台湾《自由时报》、中时新闻网等报道，也是国民党国际部主任的黄介正今天（4月8日）说，民进党的现状是两岸关系高度紧张但还没开打，国民党所讲的现状则是低风险、有护栏的，必须维持两岸互动，降低台海风险。

他强调，国民党不会在目前的时间点思考两岸政治关系的终局安排，因这不切实际，且两岸关系最终安排必须要有全民共识，不是哪个党去讲就有用。

黄介正表明，朱立伦此行不是为了宣传，而是要破除国民党离开华府的印象，朱立伦将在美国公开发表演说，向美国说明国民党对美政策内涵、对中国大陆政策立场，以及针对台海安全、国际局势发表看法。

黄介正指出，朱立伦的演说主轴以两岸稳定来铺陈，美国也会关注强化国防、国防预算增加、民众参与国防等议题，这些都是共识，尽管台湾朝野两党的优先顺序、关注重点与做法都不同。

针对朱立伦访美规划，黄介正透露，考量美国友人的时间和国民党县市议员提名作业时程，安排朱立伦5月底启程赴美访问，访美行预计超过一周，将走访东、西岸大城波士顿、华盛顿、纽约、旧金山和洛杉矶。

黄介正说，朱立伦访美期间将替国民党驻美代表处揭牌，也将拜会美国行政部门官员、学者专家。考量美国今年11月将举行期中大选，除执政的民主党外，朱立伦此行也会拜访共和党人士。