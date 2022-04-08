李家超明天开记者会交代下一步工作

已获中国国务院批准辞去香港政务司司长职务的李家超，明天将开记者会交代下一步工作。

综合香港《经济日报》《明报》和网媒“香港01”等报道，李家超今午于竞选总部所在的湾仔中环广场大堂会见传媒时作出上述预告。

李家超说，他在政府工作45年，从事不同岗位，由警务督察到警务处副处长，转任保安局副局长，然后再任政务司司长，整个过程得到宝贵经验、知识及能力、丰富视野。他感谢香港市民45年来给予他机会服务香港，他将秉承热诚“行要行嘅路”（走要走的路）。

李家超以中、英文发言后，未接受记者提问便离开，但强调明天会一一交代。

李家超前天（6日）向特首林郑月娥请辞政务司司长，表明只要辞职获得中央政府批准，将投入参选下届特首。他前天会见媒体宣布辞职时，也没有接受提问。

据消息透露，网媒《巴士的报》创办人卢永雄，已加入其竞选办公室的团队；港区全国人大代表、民建联立法会议员陈勇，亦是竞选办成员之一。

据新华社报道，依照《中华人民共和国香港特别行政区基本法》的有关规定，根据香港特别行政区行政长官林郑月娥的建议，中国国务院昨天（7日）决定免去李家超的香港特别行政区政府政务司司长职务。

64岁的李家超出身警队，长年在保安系统工作，2012年加入港府问责团队，出任保安局副局长，2017年升任局长，并在去年6月出任政务司司长。