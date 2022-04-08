中国官媒批与病毒共存是消极言论

中共中央机关报《人民日报》昨晚（7日）在微博发表评论文章，批评与冠病病毒共存是消极言论，强调越是防疫吃紧，越要摒弃躺平心态。

文章说，​上海疫情当前处于高位流行，防控形势严峻复杂，医护人员、社区工作者坚守岗位，全国各地紧急驰援，众志成城打赢这场大仗硬仗，但在舆论场上“也有一些‘小号流感，防疫过度’‘重症率、死亡率低，没有必要兴师动众’等错误认识，有的借疫情鼓噪‘躺平’‘与病毒共存’等消极言论。对此，我们要保持高度警惕。”

文章称，随着疫苗接种比例提高，以及奥密克戎变异毒株的致病性不及其他毒株强，感染者的临床严重性、病死率确有下降，但这并不表明对冠病的危害可以掉以轻心。

文章也说：“奥密克戎病毒传播快、传播力增强，且感染者大多无症状，感染后不易被发现。一旦‘解禁’‘放开’‘听之任之’，造成医疗资源挤兑，导致大量的老人或有基础疾病者等可能出现死亡，以及大面积感染后可能产生新的病毒变异，后果不堪设想。”

该报坦承，任何防控措施都会有一定的代价，但同保护人民生命安全和身体健康相比，这些代价都是值得的，并称中国坚持动态清零总方针，用最小的成本、最短的时间、最快的速度阻击了局部疫情反弹，确保了产业链和供应链的稳定，也说动态清零做法符合中国国情，符合科学规律，路子是对的，效果是好的。

文章接着说，疫情防控对经济社会发展必然会带来影响，这种影响落到每个企业、每个商户、每个个体身上都是巨大而沉重的；在这样的背景下，有一些情绪、怨言可以理解；但也要看到，在没有完美解决方案的前提下，两害相权取其轻，必须始终把人民生命安全和身体健康放在第一位；并相信疫情是可控的，影响也是暂时的。

文章最后也强调，要坚持动态清零总方针不动摇，态度坚决果断，行动迅速有力，并说：“在这场大战大考前，容不得丝毫犹豫，来不得半点松懈，只有尽锐出战、拒绝‘躺平’，才能早日战胜疫情，尽快恢复生产生活常态，有力有效保障人民群众生命健康和经济社会发展。​​​​”