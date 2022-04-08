互联网企业裁员？中国网信办：用工人数平稳

针对多家大型互联网企业进行大规模裁员的传闻，中国网信办称，通过访谈发现，互联网企业近半年来用工人数保持平稳。

据中新社报道，中国网信网对腾讯、阿里巴巴、美团、京东等12家互联网企业用工和业务发展情况进行访谈。企业纷纷表示，互联网行业人员流动普遍较快，目前员工数量和业务发展情况总体稳定，对未来发展充满信心。

经统计，2021年7月到2022年3月中旬，腾讯、阿里巴巴、字节跳动、美团、拼多多、快手、百度、京东、网易、微博、哔哩哔哩、蚂蚁集团等12家企业总离职人数21.68万人，总招聘人数29.59万人，净增用工7.91万人，其中11家企业招聘人数多于离职人数。

腾讯公司介绍，截至2021年底，公司拥有11.28万名员工，同比增长31.3%。今年，还将持续引进核心科技人员和优秀应届毕业生，预计总员工人数仍会增加。

美团公司反映，2021年公司营业收入同比增长56%。伴随业务的拓展，公司到店、到家、网约车、骑行等业务线和职能线人员，均有一定程度的增长。去年7月份以来，净增员工1.7万人，今年还将继续推进应届生招聘计划。

多家企业在做大做强主业的同时，对部分业务进行调整优化，相应岗位人员有减有增，但员工总人数保持稳中有升态势。

微博公司近期对亏损业务进行减员优化，同时扩大与内容相关人员规模，保持其他板块人员稳定，预计今年总员工数量在去年基础上有所增加。

百度集团对部分业务组织战略进行了调整，集中力量加大对智能云、芯片、自动驾驶的人员和技术投入，2021年相关领域研发投入221亿元（人民币，47.36亿新元）。百度集团表示，目前公司在自动驾驶、智能交通、机器翻译、飞桨深度学习框架等关键技术领域取得显著优势，员工数量总体稳定。

