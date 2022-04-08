ING：若上海只管控到本月 全国GDP将损失2%

荷兰国际集团（ING）最新评论称，倘若上海分区管控措施只是维持到4月底，上海GDP估计将损失6%，并将对全国GDP带来2%损失。

据路透社报道，ING并将中国今年第二季的GDP按年增长预测，由原来的5%下调至4%，2022年全年GDP预测则由4.8%调低至4.6%。

ING大中华首席经济师彭蔼娆撰写的评论指出，假设上海市大部分地区都出现阳性病例，本月大部分时间持续进行病毒检测，这将意味着当地本月内大部分经济活动将暂停，工厂无法正常运作。至于办公室工作，尤其是金融业雇员则没问题，因为大多数员工可在家办公，但不确定他们是否可在隔离设施中如常工作，因为网络连接可能较差。

此外，因当局的防病毒扩散措施非常严格，一人感染可能影响整家工厂人员。码头方面，如发现一人感染，港口亦会暂停运作进行消毒。

不过，ING预料地方和中央政府应会出台一些纾缓及刺激措施，可为GDP带来约1至1.5%的提振。但ING补充，措施出台的时机至关重要，目前尚不清楚当局会出台什么措施，需要先看到实施情况，然后才能充分评估影响。但ING相信，中央政府的措施，例如出口退税，不会很快出台。

ING预期，中国人民银行将于第二季定向降准50个基点以支持中小企业。倘若人民银行降息，预计幅度为20个基点。