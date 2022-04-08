台积电营收增至创纪录水平

台积电一季度营收升至创纪录水平，因智能手机、电脑和汽车芯片需求旺盛，而长期供应不足推动价格上涨。

据彭博社报道，这家全球最大的芯片代工厂周五发布公告，在截至3月份的三个月中，公司营收增长36％至4911亿元台币（231.78亿新元）。分析师平均预期为4694亿元台币。台积电将在本月晚些时候公布财报。

尽管欧洲和美国主要市场的消费者退出疫情时代的封锁和居家办公安排，但苹果和三星电子等公司的手机、智能电视和其他产品需求依然旺盛。与此同时，芯片短缺尚未缓解。根据Susquehanna Financial Group的研究，由于中国的抗疫封锁和日本地震进一步阻碍了供应，3月份半导体交付的等待时间再次延长。

在其他许多工厂为了应对当地的防疫政策而停工之际，台积电维持了在中国大陆的生产。这家芯片组装企业3月底曾介绍，将重新安排生产优先事项，以应对上海和深圳防疫限制措施导致的需求变化。台积电董事长刘德音当时说，公司不打算下调2022年的营收和资本支出预测。

台积电在硅晶圆和工业气体等关键材料上的库存策略将是第一季度业绩发布会的重点，因为地缘政治紧张局势加剧以及全球晶圆产能增长缓慢使得供应形势仍然不明朗。

受到全球科技股普遍下跌和中国大陆整顿行动的拖累，台积电股价今年以来已下跌约8％。中国的整顿行动打击了消费需求，并影响了供应链。该股周五上涨0.2％。