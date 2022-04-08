毕马威：中国财富管理市场蕴藏持久增长潜力

毕马威周五发布的报告称，中国等新兴市场财富管理行业蕴藏着持久增长潜力，预计未来几年的财富积累呈指数级增长；估计到2025年，中国财富管理市场规模有望达到25万亿美元（34.08万亿新元）。

据路透社报道，毕马威的《未来财富管理-全球及中国行业趋势及展望》报告指出，财富管理行业的驱动因素包括：不断增长的家庭和企业财富；养老储备的资金缺口、个人承担的养老责任；财富代际转移趋势等。

此外，复杂力量正在重塑全球财富管理行业格局，释放变革的强烈信号。

报告指出，中国财富管理行业亦表现出与海外市场不同的一些特点，表现在政策导向、市场趋势、市场机构三方面。

毕马威中国资产及财富管理谘询主管合伙人郑昊说：“在‘共同富裕’政策目标持续推动下，未来中国财富管理将有别海外市场专注服务高净值及富裕阶层的模式，行业更添‘普惠’。”

从市场趋势看，和海外市场相比，中国财富管理行业市场规模更具增长潜力。截至2020年，中国财富管理市场的各类资管产品资产规模已达104万亿人民币（22.27万亿新元），并仍将保持11%的年均复合增长率，到2025年中国财富管理市场规模将达到25万亿美元的规模。

报告指，从总体看，全球财富管理行业前景乐观，尤其是以中国为代表的新兴市场潜力巨大，但财富管理行业的传统收入来源和盈利能力正面临日益激烈的竞争，既有成熟的金融机构和新入场者准备通过并购获得市场份额，还有保险公司和资产管理公司迅速扩大财富管理产品供应。低成本的自助式投资、更严格的监管审查、技术投资需求以及人才短缺均给既有业务模式带来进一步压力。