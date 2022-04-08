香港总商会表态支持李家超参选特首

香港政务司司长李家超前天（6日）宣布辞职，准备参选下届香港特首选举后，香港总商会今天表态支持李家超，并希望李家超能够稳住香港，带领社会走出过去三年的困境。

据香港《星岛日报》报道，香港总商会称，李家超一直竭诚服务香港，以香港利益为依归，且熟悉香港政府运作。总商会说，希望李家超能够团结社会各界，制定政策以改善民生和提振经济，让香港尽快走出疫情阴霾，踏上复苏之路。

总商会也提到，对香港特首林郑月娥基于家庭因素不寻求连任的决定予以尊重，并祝愿她一切安好。

另据路透社早前报道，除了总商会，香港商界核心的四大地产商长江、恒地、新地以及新世界也齐表态支持。

现在距离5月8日的特首选举投票日仅一个月时间，中国国务院今天已宣布免去李家超政务司司长的职务，李家超也已筹备成立竞选办公室，据悉将由中国全国人大常委谭耀宗出任竞选办一职。另有消息人士透露，李家超预料明天正式宣布参选下届特首。

外界普遍认为，下月初举行的特首选举很大可能只有李家超一人能够“入闸”，并且顺利当选，成为首名纪律部队出身的香港特首。

香港第六届行政长官选举提名期上周日（3日）开始，中联办于周三约见部分选举委员会委员，有选委被告知李家超将是特首选举唯一候选人。