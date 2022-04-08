林郑月娥：料3万人隐形患者 全民快检有望切断传播链

香港特区政府呼吁市民从今天（4月8日）起，直至10日每天进行自愿冠病快速抗原测试。香港特首林郑月娥8日引述研究数据称，香港目前可能有3万人已感染而未知，全民快检非常值得做，有望切断传播链。

综合中新社和香港星岛日报报道，林郑月娥今天港府食物及卫生局局长陈肇始、公务员事务局局长聂德权共同出席抗疫记者会，交代最新防疫抗疫工作。

林郑月娥说，希望通过一连三天的快检行动尽早找出社区中的感染者，进而安排适切的治疗、隔离或家居支援。此举也可让特区政府更掌握社区感染情况，从而计划下一阶段的工作。

她在回答提问时引述研究数据称，截至4月6日，香港冠病即时患病率为0.56%，若以全港700多万人口计，大约有4万人受感染，包括已感染未康复患者。假设已感染未康复者约占25%，那就有约75%，即约3万人已感染而未知。若全民快检找出这部分人士并提供适当的后续跟进，香港有机会切断传播链。

聂德权说，截至7日晚，香港12岁或以上人士首针接种率为92.3%。过去七天，香港平均每天疫苗接种量约为3万4000剂，香港最高接种能力约为10万剂，因而是严重的“针等人”。他称，港府将于4月底前开展全港疫苗到户接种服务，为70岁或以上老人或行动不便人士上门打针。

他还说，60岁或以上已打三针且间隔至少三个月的市民，即日起可在社区疫苗中心或医院接种站领“即日筹”打第四针，网上预约系统将在4月14日更新。大约有19万人符合上述接种第四针的资格。

陈肇始说，环顾世界各地经验，接种疫苗对管控冠病疫情起到非常关键作用。患者已接种两针或三针疫苗的死亡率，远低于未接种疫苗的患者。香港长者疫苗接种率逐步提高，但估计目前仍有约37万60岁或以上人士尚未接种任何疫苗。

陈肇始称，目前仍有相当数目人士需要打第三针而未打，暂时未建议全民接种第四针。港府会密切留意世界各地的数据和疫苗发展，研究是否有需要采购新一代疫苗。