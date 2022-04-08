台湾单日新增再创新高 陈时中：未来两周是关键

台湾今天通报新增384起冠病确诊病例，再创单日新高，台湾中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中今天（8日）说，未来两周是重要观察期，要检视疫情上升的幅度、传染指数（RT值）的变化，以及有无新增传播链等三项指标。

据台湾《自由时报》报道，陈时中今天在疫情记者会上说，过去观察有些国家疫情于一个月达到高峰、有些两个月，因此他认为，未来两周是重要的观察期。

针对国健署前署长邱淑媞担忧这波疫情恐造成单日新增破万例，且死亡率将较去年增加四至26倍，陈时中说，当然不希望台湾会落入这般余地，但根据推测预算值显示，目前台湾每100万人死亡率是36.1，增加四倍就是144.4，26倍就是938.6。

他分析，台湾疫情若大爆发将和香港的情况类似。香港原本每100万人死亡率为28.1，目前已破1000人，并持续上升中；新加坡、日本、澳洲的死亡率也都超过200人，新西兰则是约87人。陈时中预计，台湾在最善情况下，死亡率大约会落于新加坡与新西兰之间，但最严重也不会到香港那样的程度。

至于精神科医师潘建志认为，这场“末日之战”能否守住，接下来两周是关键，陈时中对此表示认同，他认为，未来两周将是重要的观察期，须观察疫情上升的幅度与RT值的变化，以及有无新增传播链。

