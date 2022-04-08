高盛：供应中断对中国消费者价格上行风险有限

高盛集团的经济学家称，中国在严格防控措施下，导致的供应中断可能会推高中国的国内生产者价格，不过消费者价格上涨的风险仍有限。

据彭博社报道，高盛经济学家周五在一份报告中写道，尽管地缘政治紧张局势推动燃料价格上涨，且中国国内防疫限制措施令蔬菜价格承压，但今年消费者价格的上涨幅度可能不大。他们认为，这种风险今年可能不会对货币政策宽松产生太大影响。

高盛估计，财新制造业采购经理指数（PMI）中的供应商交货时间指数每下降一点，就会推动生产者价格同比涨幅提高0.8个百分点。该分项指数3月份的降幅与此相似。

不过，经济学家写道，从历史经验来看，中国国内供应链的中断可能只会对整体CPI涨幅产生温和影响。他们说，由于中国的消费需求依然疲弱，他们对于今年消费者价格涨幅在2.5％的预测上行风险有限。

中国的经济前景最近几周恶化，多个省市实施了封控，以遏制2020年初以来最严重的冠病疫情。调查显示，3月份工厂活动萎缩，随着疫情的持续，金融和贸易中心上海仍然处于封控状态。

根据彭博对经济学家的调查，定于周一公布的3月份CPI同比涨幅预计从2月份的0.9％上升至1.4％，生产者价格同比涨幅可能从8.8％降至8.1％。

经济学家们说，通胀可能不会成为阻止中国央行采取宽松措施的主要制约因素，因为货币政策往往会对核心CPI作出反应。他们预计，不含食品和能源的核心CPI今年将保持温和上涨。

鉴于前景不明朗，加之政府再三表态会稳定经济，接受彭博调查的七位经济学家中，有六位经济学家预计中国央行会在4月15日将一年期政策贷款利率下调5至10个基点。