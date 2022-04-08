习近平与杜特尔特通电话：地区安全不能靠军事同盟来实现

菲律宾与美国举行30年来最大联合军演之际，中国国家主席习近平今天（8日）与菲律宾总统杜特尔特通电话，强调地区安全不能靠强化军事同盟来实现，中国愿与菲律宾把地区安全主导权牢牢掌握在自己手中。

据新华社报道，习近平今天下午与杜特尔特通电话。

习近平说，中国对菲政策保持连续性、稳定性，并愿同菲律宾一道，推动中菲关系持续向好发展。中国愿持续根据菲律宾需要提供冠病疫苗，在特效药研发、公共卫生能力建设等方面加强合作；推进大专案建设，扩大贸易投资、教育人文等领域合作；进口更多菲律宾优质产品，鼓励中国企业赴菲投资兴业，推进菲律宾现代化进程。

习近平强调，当前国际局势发展再次证明，地区安全不能靠强化军事同盟来实现。中国愿同菲律宾和地区国家一道，坚持共同、综合、合作、可持续的安全观，把地区安全主导权牢牢掌握在自己手中，共同维护本地区来之不易的和平稳定局面。

根据中方发布的新闻稿，杜特尔特称，他高度珍视与习近平建立的友谊和良好关系。过去六年来，在双方共同努力下，两国人民更加友好，关系更加强劲，合作更加富有成果，菲律宾人民真切感受到菲中合作带来的好处。感谢中国为菲律宾抗击疫情提供疫苗支持，并及时帮助菲律宾受风灾影响的民众，中国是菲律宾人民真正、可靠的朋友。

他说，菲律宾愿同中国巩固友谊与合作，持续加强两国关系，借鉴中国脱贫减贫经验，推进抗疫、经贸、基础设施、旅游、教育等领域合作，欢迎中国企业赴菲律宾投资合作，这对菲律宾实现自身发展具有重要意义。

杜特尔特还说，菲律宾愿同中国妥善处理南中国海问题，为和平解决争端树立典范，维护地区和平稳定。菲律宾也愿为亚细安国家与中国关系发展发挥积极作用。

中菲两国在南中国海存在主权争议。北京当局控制的黄岩岛（Scarborough Shoal）周边海域和永暑礁（Fiery Cross）等七座南沙群岛岛礁，都在菲律宾主张的专属经济海域内。

菲律宾与美国年度的肩并肩联合军演于3月28日至4月8日在吕宋岛举行。双方将派出约8900名军人参加，其中菲军3800人，美军5100人。

杜特尔特本月2日称，若俄乌战争升级，北京“会夺取台湾”，菲律宾也会遭波及，并预告，为避免菲国卷入战争漩涡，他今天将与习近平会谈。