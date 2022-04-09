微博处置479个涉上海地域或人身攻击账号

中国社交平台微博前天（4月7日）排查清理冠病疫情相关违规内容并处置违规账号，其中，479个涉及上海相关地域攻击、人身攻击等的账号被短期禁言或永久禁言。

据微博管理员发布的消息，微博依据《微博社区公约》等相关规定，累计排查清理疫情相关违规内容1.3万余条，处置违规账号733个。

其中，清理涉及上海相关地域攻击、人身攻击等违规信息8500余条，对479个违规账号视程度予以禁言15天至永久禁言处置。

辟谣方面，微博对“青浦一‘大白’从29楼被人推下身亡”“上海出现穿婚纱做核酸检测”两类在全网流传的典型谣言予以辟除，共处置相关违规内容38条，处置账号13个。其中，对最早发布相关谣言的微博账号予以关闭。

上海疫情形势严峻，病例数不断刷新纪录，各类涉疫谣言层出不穷，上海市互联网信息办公室昨天在旗下“网信上海”微信公众号宣布，进一步查处网络圈群造谣行为，处理恶意传播谣言的群组。

上海网信办提醒社交媒体群组的群主、群组成员，当前形势下尤其要防止传播各类谣言和不实信息、散布恐慌情绪，更不得编造谣言、惹是生非、哗众取宠。

上海网信办说，将继续根据群众举报和网络巡查，及时对各类谣言进行辟谣澄清，并联合公安等部门对谣言制造者、蓄意传播谣言者一追到底、依法惩处。