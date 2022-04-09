蔡英文隔离后称身体状况良好

台湾总统蔡英文因家人确诊冠病，按照中央流行疫情指挥中心防疫规定，将自行隔离直至4月21日。她昨晚（4月8日）在面簿发文，称自己接受快筛和PCR后，结果均为阴性，身体情况良好。

蔡英文在面簿写道：“在连假期间的4月4日，我曾与家人餐叙，其中一位家人在今天（8日）午间筛检确诊，所以我取消了下午视察指挥中心的行程。接获通报后，我进行了快筛与PCR，结果都是阴性，我的身体状况也良好，副总统赖清德的快筛结果也是阴性，请台湾民众放心。”

她说明，直至4月14日，她的公开行程都会暂停。依照指挥中心的防疫规定，她将于官邸进行隔离，自接触日隔日4月5日起算，预计将隔离至4月14日，再进行七天的自主健康管理。

蔡英文透露，她的相关工作将以视讯会议等线上方式进行，不致于受到过多影响，并确保相关政务的推动。

她还说，与她密切工作的相关人员 PCR检测皆为阴性，但仍会以更严谨的标准，继续进行自我健康监测。日前与她开会的相关人员，全程皆配戴口罩，并保持适当社交距离，风险相对低，将解除自我健康监测。

蔡英文说，她也要提醒大家，台湾这一波流行的奥密克戎变异株，确诊者有超过99.8%是轻症，甚至无症状，但在传播上非常快速。所以，台湾现阶段的防疫策略目标，就是“重症求清零、轻症可控管、正常过生活”。

她说，除指挥中心持续强化医疗量能，大家也要透过积极防疫、稳健开放的方式，建立起‘新台湾模式’，在疫情挑战下，兼顾台湾经济发展和人民正常生活。期盼中央地方一起努力，强化台湾的防疫韧性，也继续团结防疫守台湾。