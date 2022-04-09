港护士涉串谋四女假打针被廉署起诉

香港廉政公署昨天（4月8日）落案起诉一名曾于社区疫苗接种中心任职的女护士，以及四名来自两个家庭的女子。她们涉嫌假装在该中心完成接种冠病疫苗，以串谋伪造疫苗接种记录。五人获准保释，下周二（12日）在观塘裁判法院提堂。

综合香港《星岛日报》和网媒“香港01”等报道，被捕五人是34岁注册护士何嘉雯，42岁廖凯殷，廖的70岁母亲萧杏仪，两人同报称为家庭主妇，以及30岁郑雅怡和25岁郑斯蔚，两人是姐妹，分别为补习老师和小学教师。何嘉雯被控两项涉串谋伪造罪，其余人士各被控一项涉串谋伪造罪。

廉署说，早前接获贪污投诉后展开调查。案发于今年1至2月底，当时何嘉雯由卓健医疗委派到由该机构承办营运的九龙湾体育馆社区疫苗接种中心，在其中一个疫苗接种间担任兼职疫苗接种护士。该中心为市民接种复必泰疫苗，卓健医疗禁止有关护士为家人及友人接种疫苗，以避免利益冲突。

根据案情，“疫苗通行证”于2月24日起实施，廖凯殷、萧杏仪及郑氏姐妹于实施前四天、即2月20日，前往有关社区疫苗接种中心，并到访何嘉雯工作的疫苗接种间，调查发现她们没有接种疫苗，却获何嘉雯发出疫苗接种记录。

廉署发言人强调，接种疫苗是公民责任，市民绝对不应以违法手段获取虚假疫苗接种记录，伪造属严重罪行，一经定罪可判处监禁14年。

对于其中一名涉案者为教师，教育局发言人说，由于案件已进入司法程序，不宜就个案作出评论。

发言人指出，如有教师干犯刑事罪行，教育局会在法庭审结案件后，根据审讯结果和相关资料，审视教师有否涉及失德的行为和检视其教师注册资格。情况严重者，常任秘书长经考虑各项因素后，可根据《教育条例》取消其教师注册的资格，将不得在学校任教。