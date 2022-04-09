上海将再次全员核酸 依结果分区分级防控

发布 / 2022年4月9日 10:57 AM

更新 / 2022年4月9日 11:09 AM

上海拟再启动新一轮全员核酸检测，并根据检测结果实施分区分级差异化防控。图为两名身穿个人防护衣的防护人员昨天在上海静安区的一个街区上行走。（法新社）
上海拟再启动新一轮全员核酸检测，并根据检测结果实施分区分级差异化防控。图为两名身穿个人防护衣的防护人员昨天在上海静安区的一个街区上行走。（法新社）

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上海市疫情持续严峻，上海市副市长、市疫情防控工作领导小组副组长宗明今天（9日）说，当局将计划再次启动新一轮全员核酸检测，并将根据检测结果实施分区分级差异化防控，依据风险大小进行阶梯式管理。

据澎湃新闻报道，上海市今天早上召开冠病疫情防控工作新闻发布会，宗明在发布会上说，本轮疫情发生以来，经过多轮筛查，发现了相当数量的阳性感染者，防控形势极其严峻。

他说，为了有效遏制疫情扩散蔓延，尽快实现社会面动态清零的目标，根据国家冠病疫情社区防控的有关规定，结合之前多轮筛查的情况，拟再开展一次全员核酸检测，根据检测结果分析研判，实施分区分级差异化防控，依据风险程度的大小，按照三区划分原则，进行阶梯式管理。

据介绍，所谓三区是指封控区、管控区和防范区。防范区是指近14天内没有阳性感染者报告的居住范围，区内减少流动，避免聚集，可在行政区域内适当活动，但严格限制人员聚集；管控区是指近七天内没有阳性感染者报告的居住范围，实施七天居家健康监测，足不出小区、严禁聚集等；封控区是指近七天内有阳性感染者报告的居住范围，实施七天封闭管理，区域封闭、足不出户、服务上门。

宗明说，封控区与管控区之间，根据疫情变化，进行动态调整。封控管控期间，将做好居民基本生活和应急就医服务保障，保持各医疗机构急诊正常开放，尤其加强社区和医疗机构联系，及时救治急诊患者和特殊群体。

他也强调，疫情防控现在到了最关键的时刻，容不得丝毫松劲，持续减少流动、严管控，以最快的速度阻断疫情传播，实现社会面动态清零。

根据“上海发布”微信公众号昨晚发布的消息，上海市今天将在全市范围内展开新一轮抗原检测，全市继续实行分区管控。

上海市卫健委今早（9日）通报，上海昨日新增本土冠病确诊病例1015，本土无症状感染者2万2609起。

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