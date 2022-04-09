上海将再次全员核酸 依结果分区分级防控

上海市疫情持续严峻，上海市副市长、市疫情防控工作领导小组副组长宗明今天（9日）说，当局将计划再次启动新一轮全员核酸检测，并将根据检测结果实施分区分级差异化防控，依据风险大小进行阶梯式管理。

据澎湃新闻报道，上海市今天早上召开冠病疫情防控工作新闻发布会，宗明在发布会上说，本轮疫情发生以来，经过多轮筛查，发现了相当数量的阳性感染者，防控形势极其严峻。

他说，为了有效遏制疫情扩散蔓延，尽快实现社会面动态清零的目标，根据国家冠病疫情社区防控的有关规定，结合之前多轮筛查的情况，拟再开展一次全员核酸检测，根据检测结果分析研判，实施分区分级差异化防控，依据风险程度的大小，按照三区划分原则，进行阶梯式管理。

据介绍，所谓三区是指封控区、管控区和防范区。防范区是指近14天内没有阳性感染者报告的居住范围，区内减少流动，避免聚集，可在行政区域内适当活动，但严格限制人员聚集；管控区是指近七天内没有阳性感染者报告的居住范围，实施七天居家健康监测，足不出小区、严禁聚集等；封控区是指近七天内有阳性感染者报告的居住范围，实施七天封闭管理，区域封闭、足不出户、服务上门。

宗明说，封控区与管控区之间，根据疫情变化，进行动态调整。封控管控期间，将做好居民基本生活和应急就医服务保障，保持各医疗机构急诊正常开放，尤其加强社区和医疗机构联系，及时救治急诊患者和特殊群体。

他也强调，疫情防控现在到了最关键的时刻，容不得丝毫松劲，持续减少流动、严管控，以最快的速度阻断疫情传播，实现社会面动态清零。

根据“上海发布”微信公众号昨晚发布的消息，上海市今天将在全市范围内展开新一轮抗原检测，全市继续实行分区管控。

上海市卫健委今早（9日）通报，上海昨日新增本土冠病确诊病例1015，本土无症状感染者2万2609起。