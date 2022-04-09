陈肇始见大陆防控专家：疫情受控但绝不松懈

香港食物与卫生局局长陈肇始昨天（8日）在政府总部会见大陆疫情防控专家时强调，虽然目前香港疫情受控，但绝不松懈，并为可能出现的第六波疫情做好准备。

据香港政府新闻网报道，陈肇始昨天与中国疾病预防控制中心传染病预防控制所所长阚飙及其率领的大陆疫情防控专家举行会议，介绍香港应对第五波冠病疫情的防控工作。双方也就香港疫情进行交流。

陈肇始说，阚飙本次率领专家赴港指导特区政府的防疫防控工作，对香港应对现阶段疫情十分有帮助，并对此表示感谢。

她提到，虽然目前疫情受到遏制，但绝不松懈，继续坚持“三减三重一优先”的阶段性工作目标，通过快速扩大公营医院的治疗能力，收治受感染人士入院并集中资源救治，同时按病人病情分流和分层治疗，特别是针对年长者。

陈肇始强调，特区政府会继续做好“外防输入”及“内防扩散”的措施，同时也会做好预案，为可能出现的第六波疫情做好准备应对工作。

陈肇始也借此机会感谢昨天早上离港的多位大陆专家。她说，大陆专家在应用中医药抗击冠病疫情，以及流行病学调查和分析工作方面给予了建议及指导。特区政府会借汲取专家的经验，继续做好抗疫工作，以达致减少死亡、减少重症和减少感染的目标，保障巿民的生命安全和健康。

另外，陈肇始近日接受香港中通社访问时重申，香港政府仍未放弃全民检测，政府内部在检视全民检测的时机，并强调全民检测会以科学为本，将整体运作、人手部署和实验室等采样准备纳入考量。

香港昨天通报新增2492起冠病确诊病例，另有96人离世。