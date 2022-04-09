张文宏：与奥密克戎作战 一块拼图都不能少

上海复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏强调，在疫情冲击下，大家要有一个与奥密克戎作战的大拼图，如果把这张拼图中的一块块都落到实处，精准填上，不能漏掉任何一块，就能赢得这场胜利。

据澎湃新闻报道，张文宏今天（4月9日）说，动态清零政策与鼓励疫苗加强接种策略，都是中国高度重视并加强对脆弱人群的保护。

他认为，有了前期努力建立的疫苗屏障，目前看到明显效果。上海这轮疫情，大家关注到极低的重症率，可以说与此有很大关系，打过疫苗的年轻人几乎不会发生重症。没打过疫苗的老年人仍面临较大风险。全球的数据都显示，未完成疫苗接种的老年人，是疫情中最容易受伤的群体。

张文宏强调，奥密克戎不是大号流感，它会咬人的，主要会咬伤没打过疫苗的老年人。现阶段中国通过对动态清零策略的贯彻，以及希望每位高龄人打疫苗加强针，让疫情中最易受伤的群体获得很好的保护。

张文宏说， 当下任务是要尽快遏制这波疫情继续蔓延，实现社会面清零，让上海的生活与经济快速恢复正常。奥密克戎的变异株特征与最初的冠病病毒已发生重大改变，重症率与致死率大幅度下降，但传播率与感染率大幅度上升。

他指出，中国在抗疫首阶段，取得了举世瞩目的成绩，既维持了国家的开放，也保持了最低的感染率与病死率。现在随着奥密克戎变异株的侵犯，抗疫的第二阶段来临，因为它无症状量大，隐匿性强，清零的仗更难打。未来抗疫的压力依然存在，需要不断提升医疗体系能力，一个为新冠病例大幅度上升做好充分准备的医疗体系，以及有充足的医疗资源储备，在未来疫情的冲击面前，不能打无准备之仗。

张文宏认为，在这一波动态清零过程中，更大的启示是应该为下一阶段抗疫做更充分准备，应该在对老年人的加强针接种，药物储备，核酸检测能力、隔离病房建设、分级诊疗体系等方面作更积极建设。如果不建成强大的抗疫体系，即使这次实现了社会面清零，明天仍然会面临问题。