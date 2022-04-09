路透：中国利用人工智能软件提高监控能力

中国当局据报正在升级对民众的人脸辨识工具，并透过招标采购最新人工智慧（AI）技术，将收集到的大量民众资料分类，让监控行动变得更加效率。

路透社查阅50多份政府公开招标文件后发现，在过去四年里，中国有数十个实体采购了名为“一人一档”（one person, one file）的AI技术应用软件，其中大多是在2021年公开招标。

报道称，该技术可提升现有监视软件的效能，也可改进目前的监控方法，尽管现有系统可收集个人数据，但必须留待执法部门或其他人员来进行人工分类。

除无法进行资料分析整理外，美国斯坦福大学国际安全与合作中心的博士后研究员杰弗瑞（Jeffrey Ding）说，现有监控软件也无法将个人资料与即时位置联系起来，除非民众身处机场等安检站。

政府招标文件显示，新系统具有独立学习能力，旨在分析这些实体所收集到的庞大数据，并利用复杂的演算法和机器学习，针对个人创立自定义文件。当软件对资料进行分类时，个人档案也会自动更新。

根据河南省公安部门去年7月的招标书，“一人一档”系统可随数据量增加优化档案创建的准确性。部分遮蔽、戴口罩或戴眼镜的脸部，以及低解析度人像，也可相对准确地归档。河南省公安部门没有对该系统及其用途的评论请求作出回应。中国公安部也没有回应关于“一人一档”及其监控用途的评论请求。

路透社在梳理招标文件后发现，在“一人一档”首次提出专利申请后的四年里，全国地方政府，包括北京人口稠密地区和甘肃等开发程度较低省分，已开放至少50次招标，其中32次集中在2021年，包括商汤科技、华为、旷视科技、云从科技、大华科技和百度云端部门等共22家科技公司，可提供相关技术软体。

大多数公司包括百度、大华科技等都没有回应置评请求，华为在一份声明中说，一个合作伙伴在其智慧城市平台上开发了“一人一档”的应用，但拒绝对专利申请进行评论，并强调华为不开发或销售针对任何特定人群的应用。

根据中国政府招标书，采购该软件的部分使用者，例如学校，希望监控其设施外面的陌生面孔。多数使用者，比如大量藏人聚居的四川省阿坝州的公安机构，则是有更明确安全目标而购买该软件。当地的招标书指出，该软件有助维护政治安全，社会稳定和人民间和平。

中国政府也坚称，其针对人民的监控行动不仅对打击犯罪至关重要，也是遏制冠病疫情传播的关键。不过，人权观察（Human Rights Watch）等认为，中国正在打造一个侵犯隐私的全面监控国家。