李克强：政策要适时加力推动平台经济发展

冠病疫情在经济发达地区多点散发增添中国经济下行压力，中国国务院总理李克强昨天（8日）说，政策举措要靠前发力、适时加力，已出台的要尽快落实到位，明确拟推出的尽量提前，同时研究准备新的预案，推动平台经济健康持续发展。

根据新华社昨天刊登的新闻稿，李克强昨天主持召开专家和企业家座谈会时称，当前国内外有些突发因素超出预期，对经济平稳运行带来更大不确定性和挑战，要推动平台经济健康持续发展，稳定和带动就业；对耐用消费品消费、受疫情影响还贷困难的消费者，要研究相应的金融支持政策。

他说，着力稳增长，保持经济运行在合理区间主要是稳就业、稳物价，就业稳，民生才有保障，稳增长才有支撑。

李克强提到，市场主体是稳定经济基本盘的重要基础。当前一些市场主体特别是中小微企业、个体工商户困难多、压力大，要上下协同加快增值税留抵退税进度，让资金尽早落到市场主体账上。要落实落细企业稳岗政策，支持以创业带动就业。

针对稳定物价，李克强说，必须抓住粮食生产、能源保供、物流畅通等关键。要不误农时抓好春耕生产，做好农资产品尤其是特殊品种保供稳价工作，确保全年粮食丰收。进一步释放煤炭先进产能，落实支持煤电企业多发电的政策，保障能源稳定供应。

他续称，还要加强协调，保障交通主干线、港口等骨干网络有序运行，在服务货车司机、缓解货运经营者困难、降低物流成本等方面研究采取针对性措施，促进国际国内物流畅通，维护产业链供应链稳定。

另外，李克强也提到，要深化改革，营造市场化法治化国际化营商环境。持续推进“放管服”改革，能放的进一步放，该管的依法透明监管。制定和实施政策对各类企业要一视同仁，认真听取市场主体意见，稳定市场预期，还要用改革的举措、创新的办法，促进消费和有效投资扩大。

他续称，对零售、餐饮、旅游等与消费密切关联的行业，要进一步加大纾困力度。要优化投资审批，加快项目建设进度。发挥地方政府专项债等撬动作用，带动更多民间投资。要扩大高水平对外开放，做好稳外贸稳外资工作，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，有效应对外部环境的不确定性。