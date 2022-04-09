没打疫苗确诊医疗自费？ 陈时中：非台政策方向

针对新加坡要求不打疫苗者若确诊必须自付医疗费用，台湾中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中今天（9日）说，医疗是基本健康权，要求自付医疗费用不是台湾政策方向，仍以鼓励接种为主。

据台湾《自由时报》报道，台湾近日本土疫情升温，有媒体在指挥中心记者会询问台湾是否参照新加坡政策来提高疫苗施打率，陈时中称，医疗是基本健康权，可以有差别化政策，但要求完全自费恐怕不是台湾政策方向，目前还是以鼓励方式希望民众打疫苗。

有媒体也问到，是否有突破性感染最多的疫苗组合前三名统计，陈时中称，没有疫苗组合前三名，但以接种最后一剂来看的话，以每10万人为单位，阿斯利康（AZ）为10.2人、莫德纳为6.5人、高端为2.6人、辉瑞则为7.5人。

不过，陈时中强调，AZ的数据统计意义不大，接种第三剂为莫德纳的有769万人，辉瑞则有307万人，而高端为49万人，AZ却不足3万人；统计数据要超过10万人比较有意义，因此AZ的数字只能做参考。

指挥中心日前也曾提过，未来不只八大场所，要求打满三剂疫苗接种的处所也将增加，陈时中今天则说，目前场所还未定案，定案后会跟外界报告。

针对随着停课学校越来越多，是否重新考虑让五岁至11岁孩童施打疫苗，陈时中说，目前正跟教育部积极讨论停课标准，而是否让五岁到11岁打疫苗，仍必须尊重专家结论，后续有新事证之类都可提供专家参考。

另外，根据指挥中心数据，目前12岁至17岁的接种率分别为第一剂88.6%、第二剂80.5%；而75岁以上长者的第一剂疫苗接种率为77.4%、第二剂71.3%，追加剂为54.9%。

台湾总统府昨天晚上也呼吁台湾年长者尽快接种第三剂冠病疫苗，以强化台湾防疫韧性。