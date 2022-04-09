胡锡进：中国大陆须采取有“改变现状”意义行动震慑美台

中国官媒《环球时报》前总编辑胡锡进说，中国大陆须采取有“改变现状”意义的行动震慑美台，他主张，大陆应对台湾实施禁飞，禁止飞机飞出和飞入台湾，或派遣大陆战机飞越台湾以宣示对台主权。

胡锡进昨天在微博发文称，佩洛西虽因确诊冠病推迟访台，但并没有撤回访台行程。他认为，美国破坏一中原则、利用台湾问题搞中国大陆的战略是既定的，而且有加码的趋势。

胡锡进说，和平不是易事，大陆躲不开来自美国的挑衅行动，这次佩洛西访台，若大陆“放水”，大陆的防线就被冲垮，“接下来美国国务卿、防长来，我们怎么办？”

他称，乌克兰模式预示了未来美国干预台海战争的可能套路：不出兵参战，但动员西方一起制裁，“同时鼓动台湾当做旗子消耗大陆”。

胡锡进认为，大陆唯一能阻止台独的，就是不断增长的军事力量和敢战的决心，在台海的三方中，台湾是最害怕战争的一方，只要台海爆发战争，甚至爆发军事危机，损失最大也最承受不了的，肯定是台湾。

胡锡进续称，这就为中国大陆以提高军事压力冲垮美台破坏一中原则的政治联动提供坚实的基础。如果美台要搞佩洛西访台这样实质性打破现状行动，大陆抗议、谴责，甚至举行规模大一点的军演都没有用。

他强调，中国大陆必须通过提高军事压力，朝着统一的方向也采取有“改变现状”意义的行动，才能产生真正的冲击力，震慑住美台。

因此，他提出关闭台湾上空，实施“禁飞”的主张，禁止飞机飞出和飞入台湾岛，或者大陆战机飞越台湾岛。胡锡进强调，这些都是对台行使主权、将台湾上空当作中国大陆领空加以管控的实质举措，具有在台湾问题上里程碑甚至划时代的意义。

胡锡进说，这即使是一场赌博，大陆也玩得起，但台湾玩不起。他预期，中国大陆充足的核力量和综合国力，能阻止美国深度介入台海上空的这些“游戏”。他也强调，大陆无需在台海打第一枪，只要力量和意志都在，就足以遏制“台独”的气焰，维护中国大陆的良好发展形势，增加最终以“北平模式”和平统一台湾的可能性。