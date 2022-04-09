王毅：国际社会应高度警惕冷战思维回潮

中国国务委员兼外长王毅强调，当前形势下，国际社会应高度警惕冷战思维的回潮，共同抵制分裂世界的图谋。

据中国外交部官网消息，中国外长王毅昨天（8日）同塞尔维亚外塞拉科维奇通电话。王毅强调，当前形势下，国际社会应高度警惕冷战思维的回潮，共同抵制分裂世界的图谋。塞尔维亚面临着复杂多变的外部环境，但只要保持定力，坚持发展，就能战胜前进道路上的艰难险阻。相信塞尔维亚有智慧、有能力维护好自身的正当权益。

塞拉科维奇首先转达塞尔维亚总统武契奇对中国国家主席习近平的诚挚问候，感谢习近平第一时间向武契奇胜选连任致贺。塞尔维亚为塞中深厚的传统友谊和全面战略伙伴关系倍感自豪，感谢中国坚定支持塞维护自身核心利益，塞尔维亚同样坚定支持中国维护主权和领土完整，反对任何企图分裂中国的行径。

塞拉科维奇说，塞中合作克服国际形势动荡影响稳步前行。两国高质量共建“一带一路”，匈塞铁路贝诺段顺利通车，经贸合作取得前所未有成果。中国企业积极参与塞尔维亚国家建设，为塞尔维亚经济社会发展发挥不可或缺的作用。塞尔维亚愿同中国深化“铁杆友谊”，携手应对挑战。

王毅转达习近平对武契奇的亲切问候和良好祝愿。王毅说，中国国家主席习近平第一时间致电祝贺武契奇总统连任，充分体现了两国元首的高度互信和深厚情谊。

王毅表明，作为塞尔维亚长期可靠的“铁杆朋友”和全面战略伙伴，中国将坚定支持塞尔维亚维护国家主权、领土完整和民族尊严，坚定支持塞尔维亚奉行独立自主的外交政策，坚定支持塞尔维亚按照国家和民族的根本利益作出判断和决定。反对外部势力对主权国家施加政治压力，反对以胁迫方式要求别国选边站队。中国也愿继续在国际和多边平台同塞尔维亚相互支持，包括抵制将人权事务政治化、工具化的图谋。

王毅说，中国愿同塞尔维亚加紧落实两国元首重要共识，加快推进匈塞铁路诺苏段建设，支持重点合作企业运营好发展好，尽快签署两国自贸协定，为合作注入强劲动力，也助力塞尔维亚进一步提升自身竞争力。

塞拉科维奇说，塞尔维亚坚定致力于维护联合国宪章宗旨原则，塞尔维亚也不会背弃真正的朋友。中国在国际事务中始终秉持公道公正立场并积极劝和促谈，塞尔维亚对此高度赞赏。

双方认为，此次通话十分及时必要，中塞都对双边关系未来充满信心，将继续坚定相互支持，推动两国全面战略伙伴关系不断取得新的进展。