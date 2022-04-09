港府拟要求学生上课前进行快速检测

香港第五波冠病疫情逐渐缓和，全港学校最快可将于本月19日逐步恢复面授课，港府拟要求在学生回校上课前做快速抗原检测，并将于下周敲定复课细节。

综合彭博社、网媒香港01和《星岛日报》报道，香港教育局局长杨润雄今天（9日）在电台节目中说，初步想法是在恢复面授课后，要求学生回校上课前做快速抗原检测，让学校掌握校内的感染状况。如果一个校园的感染人数达到某一门槛，仍可能会要求停课。

杨润雄说，卫生防护中心仍在敲定细节，比如多久就须进行测试、出现多少起病例就停课等等，预计下周就能决定复课细节。当局也会为清贫学生提供快测套装。

针对有建议安排未接种疫苗的学生坐近班房窗边位置，且不可于课室外活动，杨润雄说，会考虑相关意见并与政府的卫生专家研究，他认为在可行情况下可以按照学校环境去安排，希望学校尽量保持通风，但未必能硬性规定。

杨润雄也称，昨天与校长代表会面，普遍赞成局方初步拟定的恢复面授安排，并指小学接种率目前约逾六成，初步构思让小学先进行半日面授课，5月中再考虑全日课；中学的全日面授接种率要求则已提高至九成，目前已有逾九成中学生至少打了一针。

教育局初步拟定，小学高年级的学生将从4月19日开始率先参加半天面授课程，而低年级学生、高中和幼儿园其中一个年级将在两周后的5月3日加入。再过一周，5月10日中小学全面复课，幼稚园则多一级回校上课；预计到了5月16、17日，全港学校可以恢复半日授课。

彭博社报道称，虽然香港正逐步从第五波疫情中恢复，但香港儿童疫苗接种率仍然很低，在三至11岁的儿童中，只有大约29%的人已经接种了两剂疫苗。香港卫生顾问警告说，虽然奥密克戎变异株比早期毒株温和，但年轻人在身体发育的早期阶段可能使他们在感染呼吸道病毒后更容易出现并发症的风险。

香港特首林郑月娥今天在疫情记者会上说，儿童疫苗接种率缓慢的现象令人担忧，因为学校在复活节假期后即将恢复面授课程。即使奥密克戎温和，但如果不接种疫苗，它可能会非常严重地打击儿童，因此敦促父母尽早安排他们的年幼子女接种疫苗。